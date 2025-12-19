¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ª²È¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýÉ¬¸«¡£Åìµþºß½»¤ÎÊÔ¤ßÊªºî²È¡¦Ayako¤µ¤ó¤Ë¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òËÌ²¤É÷¤Ë¸«¤»¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤­¤ê¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¤ªÉô²°¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹©É×1¡§¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡Ö¸«¤»¤ë¡×¼ýÇ¼¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿©´ï¤äÄ´Íý¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¸«¤»¤ë¼ýÇ¼¤ÇËèÆü¤ò³Ú¤·¤¯¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿©´ï¤Ï¥¬¥é