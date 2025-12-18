YouTubeやインスタグラムで発信するインテリアや暮らしの工夫が人気を集めるnamytoneさん（40歳）。今年、16年勤めた消防士を辞め、フリーランスに転身したことを機に引っ越し、新たな生活を始めました。「気づけばひとり暮らし歴も16年」というnamytoneさんに、日々を心地よく過ごすための住まいの工夫について伺いました。将来のことは考えすぎず、今の暮らしを楽しむ【写真】浴室や洗面台まわりは「浮かせる」収納に模様替えを