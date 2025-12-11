サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、立体肉厚クッションと体に沿う背もたれで姿勢を支え、ロッキングでくつろげる布張りワークチェア「150-SNC138BK(ブラック)」、「150-SNC138GY(グレー)」、「150-SNC138NV(ネイビー)」を発売した。■体を包み込む立体クッション座面と背もたれに立体的な肉厚クッションを採用し、座った瞬間から“ふんわり、でもしっかり”した快適さを実感できる。硬めで弾