県立近代美術館が、6700万円あまりで購入し所蔵していた絵画が贋作と判断された問題で、県は絵画を購入先の画廊に返還し、購入金額全額が返金されたと発表しました。問題の絵画は県立近代美術館がフランス人画家、ジャン・メッツァンジェの作品「自転車乗り」として、1999年に6720万円で購入しました。しかし、2024年夏に贋作疑惑が浮上し、美術館は2025年3月、ドイツ人画家ヴォルフガング・ベルトラッキ氏による「贋作」と判断し