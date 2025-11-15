徳島県吉野川市の中学校で14日、調理実習を通じて、ふるさとの食文化を学ぶ授業が行われました。この授業は、自分が生まれた町の様々な文化を学ぶふるさと学習の一環で行われました。今回は、「地元の料理・食材について知ろう」をテーマに、吉野川市山川中学校の1年生28人が、川島町で生産されている「ねさし味噌」を使った、「鮭のねさし味噌煮」の調理に挑戦しました。講師には、地元で日本料理店を営んでいる阿部和剛さ