26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女について、知人が「優しく明るい人だった」と話していることが分かりました。JNNは10年ほど前の女の写真を独自に入手しました。カメラに向かってほほえむ1人の女性。殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者です。10年ほど前に撮影された写真で、当時の年齢は50代とみられます。安福容疑者は43歳だった1999年、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）