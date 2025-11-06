鳴門市の大毛島では、特産のラッキョウが今、可憐な花を咲かせ見ごろを迎え始めています。（記者）「畑一面に広がる紫色の花、これ実はラッキョウの花なんです」鳴門市の大毛島では、39戸の農家がラッキョウを栽培しています。8月ごろに植えられたラッキョウは今、可憐な花を咲かせはじめています。線香花火のように、1本の茎からたくさんの花を咲かせるのが特徴で、2025年は暑さが続いた影響で開花が少し遅れたものの、きれいに咲