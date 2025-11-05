11月5日は、「津波防災の日」です。県は国が全国で行う緊急地震速報の訓練にあわせ、県内の沿岸部にある市や町と連携して津波避難訓練を実施しました。（訓練）「大津波警報が発表されました」「避難指示が出ました。生徒のみなさんは教員の指示に従って、すみやかに避難をして下さい」この一斉津波避難訓練は、県内で津波や浸水が想定されている鳴門市、海陽町など9つの市と町にある小中学校や高校などで行われました。このうち、