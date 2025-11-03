元県知事の大田正さんが病気のため10月30日に亡くなりました。82歳でした。大田正さんは旧東祖谷山村の出身。日本専売公社徳島工場の職員を経て、北島町議と県議をそれぞれ4期務めました。2001年に吉野川第十堰の住民投票に取り組む市民運動グループに推され、社民党を離党し知事選に出馬。現職に敗れ落選しましたが、2002年には現職の汚職事件に伴う出直し選挙で初当選しました。半世紀続いた保守県政の流れを変えた革新系