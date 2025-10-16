プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（57）が16日に自身のインスタグラムを更新。世間の医師に対するイメージに触れ“リアル”を明かした。木下氏は「『医者はもうかって高収入』というイメージ、ありますか?」と切り出すと「でも実は――2024年、医療機関の倒産・休廃業件数が過去最多になったんです!!帝国データバンクの調査では、倒産が64件、休廃業・解散が722件で、