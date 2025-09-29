松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月1日午後3時から、「雪国育ち丸太ヒレかつ」を発売する。北の大地ですくすく育った国産豚は、一味も二味も違ったおいしさだとか。この国産豚を「丸太ヒレ」で楽しめる。希少部位のヒレ肉を丸太のように切り出し、サクッと香ばしく仕上げた。国産だからこその新鮮さ、肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の旨味は、国産豚ならではの逸品だとか。「国産雪国育ち丸太ヒレかつ定