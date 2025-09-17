眞露株式会社は、世界で活躍するボーイグループ「TOMORROW X TOGETHER（TXT）」との特別コラボキャンペーンを2025年9月17日（水）からスタート。対象商品を購入すると、抽選でワールドツアー日本公演のチケットやオリジナルグッズが当たる豪華企画です。さらに、メンバーがデザインされたネックタグ付きチャミスルも数量限定で発売される注目のラインナップ。ファン必見の期間限定キャ