【TOMORROW X TOGETHER】眞露チャミスルと夢のコラボ♡

眞露株式会社は、世界で活躍するボーイグループ「TOMORROW X TOGETHER（TXT）」との特別コラボキャンペーンを2025年9月17日（水）からスタート。対象商品を購入すると、抽選でワールドツアー日本公演のチケットやオリジナルグッズが当たる豪華企画です。さらに、メンバーがデザインされたネックタグ付きチャミスルも数量限定で発売される注目のラインナップ。ファン必見の期間限定キャンペーン♡

豪華賞品が当たるキャンペーン



キャンペーンは2種類展開。Aのクローズドキャンペーンでは、チャミスル全SKUや眞露is back、眞露ゴールドなど対象商品を1,650円分以上かつ5本以上購入したレシートで応募可能。

A.クローズドキャンペーン（対象商品を購入してご応募）

抽選で「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」埼玉・愛知・福岡公演（各10組20名様×6公演）のチケットが当たります。

B.オープンキャンペーン（必要事項記入でご応募）

Bのオープンキャンペーンでは、必要事項を記入するだけで、寝ころびトゥッコビフィギュア（1名様）やショットグラス6種セット（3名様）が当たるチャンスも♪

【推しの子】×峠の釜めし♡MEMちょ釜めしが期間限定で発売！

TXTネックタグ付きチャミスル



さらに、キャンペーンを盛り上げるためにTXTデザインのネックタグ付きチャミスルが数量限定で発売。

チャミスルfresh 16° 360ml TXTネックタグ付き（全6種）

チャミスル マスカット 13° 360ml TXTネックタグ付き（全6種）

チャミスル レモン 13° 360ml TXTネックタグ付き（全6種）

内容量は360ml、アルコール度数はチャミスルfresh16%、マスカット13%、レモン13%。希望小売価格は339円（税別）。全6種のネックタグデザインが展開され、ファン心をくすぐる仕上がりに。

発売は2025年9月17日（水）より出荷開始となり、数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

TXTファン必見の期間限定企画♡



TOMORROW X TOGETHERとチャミスルの夢のコラボは、豪華賞品や限定ボトルなどファンにとって特別感あふれるキャンペーンです。

応募期間はクローズドが2025年12月2日（火）まで、オープンは2026年3月31日（火）まで。お酒とともに、ここでしか手に入らないチャンスを楽しんでみてはいかがでしょうか？

数量限定アイテムは完売必至なので、気になる方はお早めにチェックしてみてください♪