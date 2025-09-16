オリックス田嶋が5回途中2失点で6勝目■オリックス 7ー3 ロッテ（16日・京セラドーム）オリックスは16日、京セラドームで行われたロッテ戦に7-3で勝利した。先発の田嶋大樹投手が5回0/3を2失点で6勝目をあげた。オリックスは2回、西野真弘内野手の2ランで先制。その後も着実に得点を重ね、打線は計8安打7得点を挙げた。西野は3安打3打点と活躍し、チームの4連敗ストップに貢献した。ロッテは先発の木村優人投手が5回7失点（