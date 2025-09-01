CLAYGE（クレージュ）から、1本で3役を叶える「クレージュ ミネラルケアミストSR」と「クレージュ ミネラルケアミストPS」の2種類が発売。2025年8月27日（水）より全国のPLAZAにて先行販売、10月10日（金）より全国のバラエティショップ、ドン・キホーテ、ウエルシアグループで発売を開始となる。■ブースターヘアミストが誕生乾燥してパサついた髪をミネラル豊富な美容液で潤いケアして指通り良い髪に整える導入ヘアミスト登場。