不振のベッツにファンが送ったエール【MLB】ドジャース ー カージナルス（日本時間5日・ロサンゼルス）ドジャース本拠地に沸き起こった大歓声に感激するファンが続出している。4日（日本時間5日）に行われたカージナルス戦の初回、ムーキー・ベッツ内野手が打席に入る直前、観客はスタンディングオーベーションで激励。不振が続くベッツに送られたエールに「涙でてくる」「すげえ」とファンも反応している。初回、1番の大谷翔