Âè10²ó¡Ê6·î7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡È¿ä¤·¡É¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÀÄ¤¤¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ø¥ê¥í¡õ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ø³«2003Ç¯¡Ë¤Ï¡¢±§Ãè¤«¤éÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¥ê¥í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥È