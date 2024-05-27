「クマ駆除は危険な割に報酬が低い」。出動要請拒否に町長は。命を落とす危険とも隣り合わせ、それがクマを駆除する仕事です。北海道島牧村でも駆除の報酬額を巡り、村と猟友会の間で2年ほど対立が続いていました。北海道猟友会寿都支部島牧分会花田雄二さん「私たちとしてはその金額では納得できない。出ることができませんと…。2年ぐらい続いた。危険を伴う、対峙（たいじ）する。ある程度の報酬がないと向かって行く