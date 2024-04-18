タレントのベッキー（40）が17日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に11年ぶりに出演。かつてライバルとして意識していた女性タレントについて語った。リスナーからの質問に答える形で「ライバル」について言及。出てきたのは、意外な名だった。「この間思ったんですけど、意外と関根麻里ちゃん」20代の頃、すでにベッキーはバラエティー番組に欠かせない存在としてのポジションを確立して