ロッテは、発売から30年以上愛されるスイカバーが、お家で簡単に作れる商品を開発。アイスキャンディ専用シロップ「スイカバーの素」と「メロンバーの素」を、4月24日（水）から全国のDAISO（ダイソー）にて先行・テスト販売を開始する。【画像】こんなの見たことない！ 「ドデカ」メロンバーが超強烈！「スイカバーの素」「メロンバーの素」（税込 108円）は、スイカバー・メロンバーアイスにそっくりの味わいのアイスが4本分