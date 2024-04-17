ロシアが２０１４年に一方的に「併合」したウクライナ南部クリミア半島で１６日、動物園が火災に見舞われ、飼育・展示されていたワニやカピバラなど約２００匹が死んだ。現地メディアが伝えた。非常事態当局によると、干し草に火が付き急速に燃え広がったとみられるという。動物園は中心都市シンフェロポリ西方エフパトリアにある私営の「トロピックパーク」。南国にすむ動物を５階建ての建物内で見られるのが売りだった。経営