マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」を巡って福岡県歯科保険医協会（福岡市博多区）が実施したアンケートで、マイナ保険証の受付システムを導入した歯科医院の7割が「トラブルがあった」と回答した。受付でのトラブルや他人の情報に誤ってひもづけされていたことが明らかとなり、医院の業務負担が増えている実態が浮かんだ。【どう変わる？】2026年からのマイナカード新旧デザインを比較調査は2