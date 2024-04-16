けさ（16日朝）、栃木県那須町の山間部で2人の焼けた遺体が見つかった事件で、警察は先ほど（16日夜）、遺体の1人が55歳の男性であることを明らかにしました。この事件は、きょう午前6時50分ごろ、栃木県那須町伊王野の林道に沿って流れる川の河川敷で2人の焼けた遺体が見つかったものです。警察は先ほど、遺体の1人について、身元が住居不詳の宝島龍太郎さん（55）と判明したと明らかにしました。捜査関係者によりますと、宝島さ