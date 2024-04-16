女優の菊川怜（４６）が１５日放送のテレビ東京系「主治医が見つかる診療所」（月曜・後８時）に出演し、第１子出産時のエピソードを初告白した。この日は、全国トップクラスの出産数を誇る埼玉県・川越市の産院を特集。３７歳のエース助産師に密着する様子を放送した。ＶＴＲの途中で「初告白！初産で大量出血」というテロップを出し、３児のママである菊川が出産を回顧。「１人目はね、大変な出産すぎて、あんまり助産師さん