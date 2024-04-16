栃木県那須町の山中で16日、焼損した2人の遺体が見つかった。県警は死体遺棄事件と断定し、那須塩原署に捜査本部を設置した。80人態勢で捜査を進める。２人の遺体が発見された場所県警によると、16日午前6時50分ごろ、近くを車で通った男性（55）が河川敷でマネキンのようなものが燃えているのを発見。連絡を受けた別の男性（37）が警察に通報した。遺体はともに焼損しているため性別や年代などは不明といい、県警は近く司法