九州大学農学研究院は16日、福岡県嘉麻市の小学校廃校舎に設置した実験施設で、コバエが大量に発生し、近隣の民家に侵入する事態が発生した、と発表した。「近隣住民の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしました」と謝罪している。2007年に静岡県熱海市で大量発生したクロバネキノコバエ同院によると、実験施設では、主にニワトリ用の飼料にする目的でカブトムシの幼虫を500匹を飼っていた。しかし、幼虫用のエサとなるシイ