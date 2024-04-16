巨人の阿部慎之助監督は１６日の阪神戦（甲子園）の試合前、５年ぶりのＤｅＮＡ復帰が正式発表された筒香嘉智選手についてコメントした。筒香は３月下旬のサンフランシスコ・ジャイアンツ退団後、米球界での移籍を模索した後、日本球界復帰を決断。巨人も獲得調査、オファーしていた。阿部監督は「ウチも獲得にいってたのは事実なんだけど。残念っちゃ残念だけど彼の人生だから。いろんな苦渋の選択をして日本に帰ってきたん