けさ、栃木県那須町の山間部にある河川敷で2人の焼けた遺体が見つかり、警察は2人が事件に巻き込まれたとみて捜査しています。午前7時前、栃木県那須町伊王野の河川敷で、通りかかった人が2人の焼けた遺体を見つけました。捜査関係者によりますと、2人の遺体には事件に巻き込まれたとみられる痕跡があるということで、警察は殺人事件の可能性も視野に捜査しています。現場は広い範囲がブルーシートで覆われていて、捜査員が鑑識作