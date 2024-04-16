米メリーランド州ボルティモアで起きた橋の崩落事故による４人目の犠牲者の遺体が収容された/Kevin Dietsch/Getty Images（ＣＮＮ） 米メリーランド州ボルティモアで３月下旬に起きた橋の崩落で、当局は１５日、４人目の犠牲者の遺体が収容されたことを確認した。身元は遺族の意向により公表していない。橋の崩落をめぐっては連邦当局が刑事事件として捜査を進めているほか、１５日には新たにボルティモア市や犠牲者の遺族側が責任