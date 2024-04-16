ポルノスター「口止め料」裁判が始まった日、トランプ前米大統領が裁判中に居眠りをしたと、米ニューヨークタイムズ（ＮＹＴ）が１５日（現地時間）報じた。トランプ氏は２０１６年１０月の大統領選挙を控え、ポルノ女優ストーミー・ダニエルズ氏との不倫関係を隠すために顧問弁護士マイケル・コーエン氏を通じて１３万ドルを渡し、会社の帳簿に虚偽記載するなど３４件の容疑を受けている。検察は昨年３月にトランプ氏を起訴したが