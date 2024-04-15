大阪府吹田市の市立吹田市民病院は15日、約3年前に医師が手術中に誤って動脈を切り、40代の男性患者が死亡する医療事故があったと発表した。吹田市民病院、4年前にも…ロボットによる手術で患者死亡病院によると、腎細胞がんと診断された男性が2021年6月に腹腔（ふくくう）鏡による左腎臓の摘出手術を受けた際に、執刀医が誤って本来処置する必要のない動脈を損傷させた。男性は手術の約30分後に出血性ショックで亡くなった。