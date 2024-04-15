Shinichi Uchida［東京１５日ロイター］ - サマンサタバサジャパンリミテッドは１５日、コナカとの経営統合に伴い、米田幸正社長が同日付で取締役を退任し、コナカの湖中謙介社長（サマンサＪＰ取締役）が社長に就任したと発表した。同日付で、コナカの古屋幸二専務を副社長に迎え入れた。５月２９日の株主総会後には湖中氏が会長に、古屋氏が社長ＣＥＯに就任予定。両社は１０日、株式交換による経営統合で最終合意した。