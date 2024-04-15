中国で左折待ちの車に信号無視の車が猛スピードで正面衝突し、1人が死亡、5人が負傷する事故が起きました。交差点の信号で、左折待ちをしている3台の車。次の瞬間、道路の反対側から猛スピードで信号無視をした車が突っ込みました。衝突の衝撃で左折待ちをしていた黒い車がひっくり返り、大破したことが分かります。事故は14日の午前中、中国南部の江西省で起きました。地元当局によりますと、この事故で1人が死亡、5