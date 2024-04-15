「ベビースタードデカイラーメン（ノザキ監修 ノザキのコンビーフ味）」おやつカンパニーは、川商フーズが展開する「ノザキのコンビーフ」とのコラボレーション商品として、「ベビースタードデカイラーメン（ノザキ監修 ノザキのコンビーフ味）」を、4月15日から期間限定で発売する。1948年6月、国産コンビーフの第一号として誕生した「ノザキのコンビーフ」。発売当時は瓶詰での販売だったが、1950年にはおなじみの台形の缶詰とな