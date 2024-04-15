第２次世界大戦の退役軍人だったハイラム・グレヤムさん/Indian River Co Sheriff's Office（ＣＮＮ）米フロリダ州で１９６８年に牛乳配達員の男性が殺害された事件が、５６年ぶりに解決した。同州インディアンリバー郡で最も古い未解決事件だった。同郡保安官事務所によると、解決の手がかりとなったのは、容疑者から事件のことを打ち明けられていたという２人の人物の証言だった。第２次世界大戦の退役軍人だったハイラム・グレ