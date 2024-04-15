メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の銀行口座から不正に電子送金したとして訴追されていた元通訳の水原一平容疑者が、4月12日、司法当局に出頭し拘束された。その後、水原容疑者は司法手続きを終えて保釈された。Mr.サンデーは、出廷までの空白の23日間を知る人物を取材。さらに、37枚の訴状から明らかになった、違法賭博業者とのやりとりを再現。“裏切りの一部始終”が見えてきた。裏口から出て裁判所を後