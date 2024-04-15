15日朝、JR埼京線の赤羽、新宿、大崎の3駅で乗務員の交代が間に合わず、複数の列車が遅延するトラブルが発生した。X（ツイッター）では「乗務員が行方不明になった」との情報が広まったが、JR東日本は「乗務員が行方不明になった事実はない」と説明している。【写真特集】懐かしの車両もズラリ日本の鉄道同社によると、15日午前6時10分ごろにJR埼京線の板橋駅で「線路内に人が立ち入った」との情報があり、速度を落として運