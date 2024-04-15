ドジャース大谷翔平投手（29）の元通訳・水原一平容疑者（39）が違法賭博の胴元に送ったとされるメール内容がネットで話題となっている。米メディアによると水原容疑者が複数回にわたって「バンプ（bump）」という単語を用いて「ラスト1回のバンプをしてくれる?これで最後だ」などとメールを行っていたという。「バンプ」とは、胴元に対し信用枠いっぱいの借金をしているギャンブラーが、信用枠を上げてもらうことを意味する違法