◆米大リーグドジャース３―６パドレス（１４日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・パドレス戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、先発したパドレスダルビッシュ有投手（３７）と対決は、空振り三振、三飛、空振り三振の３打数無安打でダルビッシュに軍配が上がった。ダルビッシュは、５回９２球を投げて４安打３失点で降板し