姉妹として生まれたが、性転換手術で兄妹になった統合双生児が６２歳でこの世を去った。１３日、米誌ピープル、ニューヨーク・ポストなどによると、ロリー・シャペルさんとジョージ・シャペルさんは７日、米ペンシルベニア大学病院で亡くなった。死因は公開されなかった。ロリーさんとジョージさんは１９６１年９月１８日、ペンシルバニアで８人兄妹の双子として生まれた。頭の一部がくっついたまま生まれた２人は、頭蓋骨が部分的