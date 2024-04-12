ロシアの攻撃後に発生した発電所での火災に対応する消防士/State Emergency Service of Ukraine/Reuters（ＣＮＮ）ウクライナのキーウ州最大の発電所に１１日未明、ロシア軍のミサイル攻撃があり、火災が発生した。死傷者はいない。エネルギー会社「ツェントルエネルゴ」は、所有するトリピルスカ火力発電所が完全に破壊されたと明らかにした。同発電所はキーウ、チェルカーシ、ジトーミル各州の最大の電力供給源だが、今回の攻撃