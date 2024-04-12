米連邦検察当局は１１日（日本時間１２日）、ドジャース・大谷翔平投手（２９）の通訳を務めていた水原一平氏（３９）が１２日（同１３日）にも自首する予定と明らかにした。１１日には米司法省のマーティン・エストラーダ連邦検事が会見を行い、「大谷翔平の元通訳・水原一平が１６００万ドル（約２４億５０００万円）を盗んだ」と発表。水原氏は現在米国に戻っていることが米メディアによって報じられており、３月２０、２１