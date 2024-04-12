１９９５年の裁判で、証拠品の手袋をはめるＯ・Ｊ・シンプソンさん/AFP via Getty Images（ＣＮＮ）米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）の元スター選手で、元妻らの殺人事件で起訴された後に無罪となったＯ・Ｊ・シンプソンさんが１０日、がんのため亡くなった。７６歳だった。シンプソンさんの家族が１１日、シンプソンさんのＸ（旧ツイッター）のアカウントで明らかにした。プロフットボールの殿堂のジム・ポーター会長が声明で