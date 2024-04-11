端正なシャツなら、甘くなりやすいピンクも凛とした着こなしに。今回は【ユニクロ】の「ピンクシャツ」を使った、オシャレさんの着こなし術をご紹介。小物の選び方や配色バランスも、ぜひ参考にしてみてください。 淡色で春ムードを高めて ピンクシャツにシャギー感のあるキャミソールをレイヤードし、ワイドなストレートジーンズでカジュアルダウン。全体的にニュアンスのある淡いカ