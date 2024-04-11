大谷翔平選手の元通訳・水原一平氏が窃盗の罪を認め、近く捜査が終了する見込みだとアメリカメディアが報じました。水原氏は大谷選手の銀行口座の設定に細工もしていたということです。ニューヨーク・タイムズによりますと、水原氏は韓国からカリフォルニア州に戻る飛行機を降りた際に事情聴取を受けたということです。そのうえで、捜査当局は水原氏が大谷選手の銀行口座の設定を変更し、送金に関する通知が大谷選手へ届かな