セクシー女優の霜月るなが休止していたＳＮＳを再開した。霜月はダウンタウン松本人志に対する文春報道に異を唱え、存在感を示してきた。同時に「売名」などの誹謗中傷が寄せられる事態となり、今月４日にＸ上で「もう投稿一旦お休みします」と宣言した。それから１週間も経たぬうちに霜月が?スピード復帰?。１０日に「おはようもう、みんなからの温かいコメントやＤＭで沢山元気もらったよＤＭやコメント読みながら、、