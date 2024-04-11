[ソウル １１日 ロイター] - 北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は１０日、金正日政治軍事大学を視察し、同国を取り巻く不安定な地政学情勢を踏まえると、今こそこれまで以上に戦争に備える時だと述べた。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１１日に報じた。金総書記は同大学で実施指導を行い、職員や学生に対し「敵が北朝鮮との軍事的対立を選択すれば、あらゆる手段を動員し、ためらうことなく敵に致命的な打撃を与える」と述べ