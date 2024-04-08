小池知事が乙武洋匡氏を衆院東京15区補選に擁立も 自民党内部で反発かFRIDAYデジタル

小池知事が乙武洋匡氏を衆院東京15区補選に擁立も 自民党内部で反発か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 衆院東京15区補選に出馬予定の乙武洋匡氏についてFRIDAYが報じた
  • 小池百合子都知事が擁立するも自民党内部で反発が起きているという
  • 自民党は乙武氏を2016年に公認候補として調整するも不倫報道で流れたという
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