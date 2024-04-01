東京・池袋で2019年に起きた車の暴走事故で妻子を亡くした松永拓也さん（37）に危害を加える電話を警視庁本部にかけたとして、無職の男（62）=鳥取市=が今年3月、脅迫容疑で警視庁に逮捕された。SNSや電話による松永さんへの匿名の攻撃は繰り返されてきた。事故からまもなく5年。松永さんは妻子を突然失ったうえ、間違った前提による攻撃で二重に苦しめられている。【写真】「鬼になる」と語った事故遺族4年たち「笑顔」「幸せ