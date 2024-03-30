《今日松本潤くんにバッタリ会った近況を話して帰ったがオーラがすごすぎて写真撮って！と言えなかったくそ?っ！なんじゃあのオーラは？まさに家康のオーラ》──。3月上旬、Xに松本潤（40才）の近況をつづったのはTOKIOの国分太一（49才）。昨年末にNHK大河ドラマ『どうする家康』の放送が終了して以来、地上波で松本の姿を見る機会は減ったが、先輩がたじろぐほどのオーラを放っていたという。【写真】髭たっぷり、耳が